Полиция через полтора года нашла угонщика Lexus в Саратове

2 Окт. 11:39 2018-10-02T14:48:23+03:00

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Полиция Волжского района Саратова раскрыла угон дорогой иномарки, совершенный в апреле 2017 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, неизвестные угнали автомобиль Lexus LX 470, 2007 года выпуска, который был припаркован у дома №14 по улице Челюскинцев.

Иномарка была обнаружена в июле 2017 года самим заявителем. Она стояла у дома №7 по улице Тархова. Причем, с машины были сняты номера, но сам автомобиль был исправен.

Владелец отогнал Lexus на автостоянку ТЦ «Навигатор» у дома №57а по улице Аткарская.

1 октября 2018 года полиция установила подозреваемого в угоне. Следствие считает, что его совершил арестованный за вождение в нетрезвом виде 30-летний мужчина. Он дал признательные показания.