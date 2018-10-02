Полиция через полтора года нашла угонщика Lexus в Саратове
Полиция Волжского района Саратова раскрыла угон дорогой иномарки, совершенный в апреле 2017 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, неизвестные угнали автомобиль Lexus LX 470, 2007 года выпуска, который был припаркован у дома №14 по улице Челюскинцев.
Иномарка была обнаружена в июле 2017 года самим заявителем. Она стояла у дома №7 по улице Тархова. Причем, с машины были сняты номера, но сам автомобиль был исправен.
Владелец отогнал Lexus на автостоянку ТЦ «Навигатор» у дома №57а по улице Аткарская.
1 октября 2018 года полиция установила подозреваемого в угоне. Следствие считает, что его совершил арестованный за вождение в нетрезвом виде 30-летний мужчина. Он дал признательные показания.