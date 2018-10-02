В Балакове сгорела квартира в жилом доме

2 Окт. 11:27 2018-10-02T11:27:58+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области 2 октября ночью полыхнул жилой дом.

Как сообщили "КП-саратов" в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 00 ч. 45 м. Жители рассказали о том, что горит квартира жилого дома в райцентре на ул. Вокзальная. Силдами 12 человек в 01:29 пожар был полностью ликвидирован.

-Площадь, уничтоженная огнем, составила 12 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет,- отметили в главке.