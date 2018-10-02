2018-10-02T11:26:38+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина отнял телефон у младшеклассника

10-летнего мальчика ограбили на улице
Екатерина Семенова
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В полицию Заводского района Саратова обратилась женщина, которая сообщила об ограблении своего малолетнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам 31-летней женщины неизвестный мужчина открыто похитил у ее 10-летнего сына, ученика 4-го класса сотовый телефон LG K7.

Преступление было совершено у дома №36/44 по улице 1-я Пионерская.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 1 октября полиция, в ходе проверки мест скупки краденого, обнаружила телефон в ломбарде на улице Клочкова. Аппарат был изъят.

Полиция арестовала ранее не судимого 20-летнего мужчину. Он был отпущен под подписку о невыезде.

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