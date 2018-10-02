2018-10-02T11:07:05+03:00
Происшествия

В Новоузенске женщина отобрала у парня возле магазина мобильник

Грабительница пояснила, что телефон ей отдали в счет погашения долга
Мария ГОШИНА
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В Новоузенском районе 1 октября полицейские раскрыли грабеж. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, в 16.45 в дежурную часть обратился 27-летний иужчина, рассказав о том, что в 15.00 у магазина на ул.Революции Новоузенска у него выхватили телефон. Парень уточнил, что преступление совершила 44-летняя местная жительница. Она выхватила из его рук сотовый телефон марки "lenovo s60а".

В ходе проверки женщина пояснила, что парень передал ей данный телефон добровольно в счет погашения долга в сумме 4000 рублей. Похищенное изъято. Проводится проверка.

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