Покровчанин забыл мобильник в кафе и остался без денег
Полицейские заподозрили в краже двух подельниц
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В Энгельсе Саратовской области мужчина забыл в кафе сотовый телефон и остался без денег.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 1 октября в дежурную часть обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что 29 сентября забыл в кафе «У Левы» на улице Колотилова мобильник. Кто-то с помощью приложения мобильный банк украл с его счета 8 тысяч рублей на имя 35-летнего гражданина, зарегистрированного в с. Старая Полтавка Волгоградской области.
Полицейские заподозрили в краже двух гражданок - 37-летнюю жительницу Энгельса и молодую подельницу из села Звонаревка Марксовского района. Против них возбудили уголовное дело.