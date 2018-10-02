2018-10-02T10:59:11+03:00
Происшествия

Покровчанин забыл мобильник в кафе и остался без денег

Полицейские заподозрили в краже двух подельниц
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области мужчина забыл в кафе сотовый телефон и остался без денег.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 1 октября в дежурную часть обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что 29 сентября забыл в кафе «У Левы» на улице Колотилова мобильник. Кто-то с помощью приложения мобильный банк украл с его счета 8 тысяч рублей на имя 35-летнего гражданина, зарегистрированного в с. Старая Полтавка Волгоградской области.

Полицейские заподозрили в краже двух гражданок - 37-летнюю жительницу Энгельса и молодую подельницу из села Звонаревка Марксовского района. Против них возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет