Саратовская фирма задолжала физлицу 450 тыс. рублей
В Октябрьском районе Саратова судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с фирмы в пользу физического лица.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, сумма взыскания составляет 450 тыс. рублей.
Бизнесмена уведомили о необходимости выплатить долг, но он этого не сделал. Тогда приставы направили запрос в учетно-регистрирующие органы. Было установлено, что фирма владеет автомобилем Kia 2014 года выпуска.
По месту регистрации предприятия автомобиль обнаружен не был. Пристав объявил машину в розыск. Иномарку удалось найти и арестовать.
Если руководство фирмы не погасит долг в установленный срок, то машина быдет продана.