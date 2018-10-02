Саратовская фирма задолжала физлицу 450 тыс. рублей

2 Окт. 10:55 2018-10-02T10:55:57+03:00

В счет долга у предприятия арестовали иномарку

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В Октябрьском районе Саратова судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с фирмы в пользу физического лица.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, сумма взыскания составляет 450 тыс. рублей.

Бизнесмена уведомили о необходимости выплатить долг, но он этого не сделал. Тогда приставы направили запрос в учетно-регистрирующие органы. Было установлено, что фирма владеет автомобилем Kia 2014 года выпуска.

По месту регистрации предприятия автомобиль обнаружен не был. Пристав объявил машину в розыск. Иномарку удалось найти и арестовать.

Если руководство фирмы не погасит долг в установленный срок, то машина быдет продана.