В отношении депутата сароблдумы Беликова возбуждено уголовное дело о подкупе

2 Окт. 10:31 2018-10-02T10:31:40+03:00

По версии следствия, он получил 5,3 млн рублей от двух перевозчиков

Изменить размер текста: A A

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении депутата областной думы Андрея Беликова.

Как сообщило ведомство «КП-Саратов», 49-летнего депутата подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

С января 2015 года по август 2018 года подозреваемый, как считает следствие, являясь директором автотранспортного предприятия, получил от двух предпринимателей более 5,3 млн рублей.

Средства предназначались за то, чтобы бизнесмены получили права на автобусные пассажирские перевозки.

Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки УФСБ.

При этом Беликов уже является фигурантом по другому уголовному делу о моженничестве в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.