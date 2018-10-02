2018-10-02T10:31:40+03:00
Происшествия

В отношении депутата сароблдумы Беликова возбуждено уголовное дело о подкупе

По версии следствия, он получил 5,3 млн рублей от двух перевозчиков
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении депутата областной думы Андрея Беликова.

Как сообщило ведомство «КП-Саратов», 49-летнего депутата подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

С января 2015 года по август 2018 года подозреваемый, как считает следствие, являясь директором автотранспортного предприятия, получил от двух предпринимателей более 5,3 млн рублей.

Средства предназначались за то, чтобы бизнесмены получили права на автобусные пассажирские перевозки.

Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки УФСБ.

При этом Беликов уже является фигурантом по другому уголовному делу о моженничестве в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет