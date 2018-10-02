2018-10-02T10:28:12+03:00
Общество

В Саратовской области очаги бешенства были выявлены на 139 территориях губернии

В регионе действует карантин в 26 городах и селах
Мария ГОШИНА
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Саратовские ветеринары подвели итоги работы за 9 месяцев 2018 года. Сегодня в пресс-центре правительства Саратовской области прошла пресс-конференция начальника регионального управления ветеринарии Алексея Частова. Спикеры уточнили, что с начала года на рынки Саратовской области не допустили 34,6 тонны опасной или некачественной продукции, в том числе 16,5 тонны мяса и субпродуктов, а также 15,3 тонны плодоовощных партий, 2,2 тонны молочной продукции, 569 килограммов рыбы.

Очаги бешенства были выявлены на 139 территориях губернии. Инфекция была обнаружена как в населенных пунктах, так и природной зоне. гриппа птиц и АЧС область в настоящее время оздоровлена полностью», — заверили в ведомстве.

Очаги африканской чумы свиней были найдены и купированы на 11 территориях, гриппа птиц тоже нет, оздоровительные мероприятия по этой инфекции проведены на 4 территориях.

В регионе действует карантин по бешенству в 26 городах и селах.

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