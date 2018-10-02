В Энгельсе в столкновении двух «Лад» пострадал 4-летний мальчик

2 Окт. 10:07 2018-10-02T10:07:21+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 1 октября в столкновении легковых автомобилей пострадал ребенок. Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, в дорожно-транспортном происшествии пострадал 4-летний пассажир легкового автомобиля. Авария произошла в 20:30 на улице Строителей.

По предварительным данным, 36-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21109, при выезде с прилегающей территории, врезался в «девятку». Второй машиной управлял 26-летний парень.

Врачи оказали ребенку помощь на месте и назначили лечение в домашних условиях.