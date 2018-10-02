В Саратове инспекторы задержали "Хендай" с пьяным водителем без прав
Водительское удостоверение сдано не было. Проводится проверка
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В Кировском районе Саратова 1 октября стражи порядка задержали иномарку с пьяным водителем. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, нарушителя поймали в 23.26 в ходе оперативных мероприятий.
Сотрудники ГИБДД задержали на пересечении ул.Б.горная и Вольская "Хендай", под управлением 36-летнего мужчины, который находясь в спьяном виде, управлял машиной, будучи лишенным водительских прав.
Ограничения были наложены на 1 год 6 месяцев, водительское удостоверение сдано не было. Проводится проверка.