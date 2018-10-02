Валерий Радаев остался недоволен ходом работ на стадионе «Авангард»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев накануне побывал на стадионе «Авангард».
Глава региона счет ход работ на объекте слишком медленным. По мнению Радаева, на строительстве занято слишком мало рабочих, что ведет к простою техники и затягиванию сроков.
Работы на «Авангарде» ведут ООО «Объединенная Производственная Компания» и ЗАО «Сартехстройинвест». Валерий Радаев поручил в течении суток закончить укладку асфальта на беговой дорожке, а до конца недели установить ограждение по периметру стадиона.
На стадионе уже готово футбольное поле, ведутся работы по установке трибун и строительству административного здания. По словам подрядчика, до конца месяца планируется возвести котельную.
- Стадион нужен городу, сроки самые короткие, переносить некуда. Надо определить, какие виды работ можно вести параллельно, — заявил Радаев и обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с требованием жестче спрашивать с подрядчиков.