2018-10-02T08:55:08+03:00
Общество

Валерий Радаев остался недоволен ходом работ на стадионе «Авангард»

Он заявил, что там работает мало строителей и простаивает техника
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев накануне побывал на стадионе «Авангард».

Глава региона счет ход работ на объекте слишком медленным. По мнению Радаева, на строительстве занято слишком мало рабочих, что ведет к простою техники и затягиванию сроков.

Работы на «Авангарде» ведут ООО «Объединенная Производственная Компания» и ЗАО «Сартехстройинвест». Валерий Радаев поручил в течении суток закончить укладку асфальта на беговой дорожке, а до конца недели установить ограждение по периметру стадиона.

На стадионе уже готово футбольное поле, ведутся работы по установке трибун и строительству административного здания. По словам подрядчика, до конца месяца планируется возвести котельную.

- Стадион нужен городу, сроки самые короткие, переносить некуда. Надо определить, какие виды работ можно вести параллельно, — заявил Радаев и обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с требованием жестче спрашивать с подрядчиков.

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