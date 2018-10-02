Из магазина в ТЦ "Триумф Молл" парень украл спортивную одежду

2 Окт. 08:43 2018-10-02T08:44:04+03:00

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В Кировском районе Саратова 1 октября полицейские поймали подозреваемого в краже спортивной одежды. По данному факту проводится проверка.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, вчера в дежурную часть обратился 29-летний саратовец. Он заявил, что из спортивного магазина, расположенного в ТЦ "Триумф Молл" на улице Зарубина, кто-то украл ветровку для бега "Nike" и мужские брюки "Men's pants".

Полицейские задержали по горячим следам 19-летнего юношу. Несмотря на молодость, он уже был судим за кражу и разбой.