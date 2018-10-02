Сотрудницу саратовского Роспотребнадзора уличили в получении взятки
Прокуратура Саратовского района возбудила уголовное дело в отношении начальника отдела Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ее подозревают в получении взятки.
Проверка показала, что сотрудница Роспотребнадзорав апреле 2018 года получила от замдиректора ООО ЦПО «Труд-Эксперт» 24 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предназначались за то, чтобы чиновница способствовала заключению договоров по дератизации и дезинсекции образовательных учреждений именно с этой фирмой.
Ранее было возбуждено дело об административном правонарушении против коммерческого предприятия. Постановлением суда «Труд-эксперт» было оштрафовано на 500 тыс. рублей.
Позже было возбуждено уголовное дело против сотрудницы Роспотребнадзора за получение взятки.