Сотрудницу саратовского Роспотребнадзора уличили в получении взятки

2 Окт. 08:40 2018-10-02T08:40:25+03:00

Женщина взяла 24 тыс. рублей от фирмы по уничтожению крыс — прокуратура

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Прокуратура Саратовского района возбудила уголовное дело в отношении начальника отдела Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ее подозревают в получении взятки.

Проверка показала, что сотрудница Роспотребнадзорав апреле 2018 года получила от замдиректора ООО ЦПО «Труд-Эксперт» 24 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предназначались за то, чтобы чиновница способствовала заключению договоров по дератизации и дезинсекции образовательных учреждений именно с этой фирмой.

Ранее было возбуждено дело об административном правонарушении против коммерческого предприятия. Постановлением суда «Труд-эксперт» было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Позже было возбуждено уголовное дело против сотрудницы Роспотребнадзора за получение взятки.