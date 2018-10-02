Женщина на «Ладе» сбила 12-летнего школьника на переходе

2 Окт. 08:36 2018-10-02T08:36:51+03:00

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В Аткарске Саратовской области 1 октября произошла авария с участием несовершеннолетнего. Под колеса «Лады», которой управляла женщина, попал 12-летний школьникпод.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД области, ДТП случилось около 8 часов утра на пересечении улиц Советской и Революционной.

По предварительным данным, 28-летняя женщина, находясь за рулем «Лады Весты» сбила 12-летнего школьника на "зебре".

Мальчику оказали помощь врачи и прописали лечение дома.