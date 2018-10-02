В колодце у почтового отделения саратовцы заметили торчащие ноги мужчины

2 Окт. 08:24 2018-10-02T08:29:55+03:00

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В Саратове 2 октября спасатели вытащили мужчину из колодца.

Как сообщили "КП-Саратов" в горспасе, в 07:03 тревожный сигнал пришел из Ленинского района. На пр. Строителей возле дома № 29 а попал в беду мужчина.

- Поступил вызов на пульт оперативного дежурного о том, что на углу почтового отделения открыт колодец и из него торчат ноги мужчины. Поисково-спасательное подразделение оперативно прибылина место, сначала спустили мужчину вниз, а затем спасатели надели на него каску и косынку и с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из колодца теплотрассы.

Пострадавшего передали бригаде врачей. Люк накрыли крышкой.