В Саратове закончили ремонт магистрального водовода по ул. Чернышевского
В Саратове завершены работы по вводу в эксплуатацию магистрального водовода по ул. Чернышевского. Как сообщили в ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» рабочие закончили монтаж водопровода по ул. Чернышевского протяженностью 110 м.
С 3:20 началось поэтапное заполнение трубопровода водой.
Участок реконструированного водовода от ул. Октябрьская до Князевского Взвоза является наиболее аварийным.
-Его перекладка позволит сократить количество проводимых на магистральном водопроводе ремонтно-восстановительных работ, а поэтапная реконструкция всего трубопровода обеспечит бесперебойное водоснабжение десятка тысяч жителей города, ,- отметили коммунальщики,- Реконструкция осуществляется методом санации, что позволяет существенно сократить объем вскрышных работ и завершить реконструкцию в наиболее короткие сроки. Полимерный материал затягивается в существующие коммуникации, затвердевает и образует новый трубопровод без разрушения прежнего участка водосетей.