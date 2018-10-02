В Саратове закончили ремонт магистрального водовода по ул. Чернышевского

2 Окт. 08:20 2018-10-02T08:21:28+03:00

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В Саратове завершены работы по вводу в эксплуатацию магистрального водовода по ул. Чернышевского. Как сообщили в ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» рабочие закончили монтаж водопровода по ул. Чернышевского протяженностью 110 м.

С 3:20 началось поэтапное заполнение трубопровода водой.

Участок реконструированного водовода от ул. Октябрьская до Князевского Взвоза является наиболее аварийным.

-Его перекладка позволит сократить количество проводимых на магистральном водопроводе ремонтно-восстановительных работ, а поэтапная реконструкция всего трубопровода обеспечит бесперебойное водоснабжение десятка тысяч жителей города, ,- отметили коммунальщики,- Реконструкция осуществляется методом санации, что позволяет существенно сократить объем вскрышных работ и завершить реконструкцию в наиболее короткие сроки. Полимерный материал затягивается в существующие коммуникации, затвердевает и образует новый трубопровод без разрушения прежнего участка водосетей.