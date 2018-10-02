Мужчина торговал героином у стелы «Калининский район»
Его задержали на трассе
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13 сентября полиция Калининского района остановила на повороте на село Новая Ивановка автомобиль ВАЗ-2112.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, за рулем находился 37-летний житель Калининска.
При этом в машине находился 39-летний пассажир, у которого при себе был героин. Полиция установила, что масса наркотика составляет 0,21 грамма.
1 октября в ходе расследования было установлено, что в день задержания 39-летний мужчина продал этот героин водителю автомобиля. Сделка состоялась у стелы «Калининский район».
По данному факту возбуждено уголовное дело.