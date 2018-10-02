В пшенице из Федоровского района эксперты нашли опасный сорняк

2 Окт. 08:17 2018-10-02T08:17:02+03:00

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В крупной партии пшеницы из Федоровского района Саратовской области эксперты нашли опасный сорняк. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, при проведении карантинного контроля специалисты во время проверки обнаружили горчак ползучий в продукции общим весом 2 тысячи тонн.

В ведомстве отметили, что растение - опасный сорняк. Оно является одним из самых вредоносных и засоряет посевы всех культур, в том числе местные сады и виноградники.

Специалисты запретили вывозить эту партию пшеницы за пределы Саратовской области.