В пшенице из Федоровского района эксперты нашли опасный сорняк
Специалисты запретили вывозить эту партию за пределы Саратовской области
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В крупной партии пшеницы из Федоровского района Саратовской области эксперты нашли опасный сорняк. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, при проведении карантинного контроля специалисты во время проверки обнаружили горчак ползучий в продукции общим весом 2 тысячи тонн.
В ведомстве отметили, что растение - опасный сорняк. Оно является одним из самых вредоносных и засоряет посевы всех культур, в том числе местные сады и виноградники.
Специалисты запретили вывозить эту партию пшеницы за пределы Саратовской области.