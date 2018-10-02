В Саратовской области открылась охота на лося, косулю и оленя

2 Окт. 08:05 2018-10-02T08:06:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 1 октября отркылась охота на лося и оленя. А также на косулю сибирскую, благородных и пятнистых оленей. Сезон охоты на взрослых особей продлится до 31 декабря. А на лосей возрастом до года - до 15 января.

Как сообщили в профильном ведомстве, разрешения на добычу на территории общедоступных угодий были распределены путем открытой жеребьевки.

В регионе утверждены специальными документами лимиты и квоты охотсезона. Таким образом, в этом сезоне можно будет официально добыть 224 лосей. При этом из них 12 животных - возрастом до года. Также можно законным путем добыть 71 голов благородного оленя и 104 пятнистого. Плюс, 720 особей сибирской косули.