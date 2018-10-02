В Саратове утром на линию не вышли троллейбусы и трамваи
Остановлены трамвайный маршрут № 5 и троллейбусный маршрут № 2а
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В Саратове утром на линию не вышли троллейбусы и трамваи 2-х маршрутов.
Как сообщили активисты в соцсети "ВКонтакте", пассажиры трамвайного маршрута № 5 и троллейбусного маршрута № 2а могут не ждать вагоны на остановках.
- Данные маршруты остановлены,- отметили в профильном паблике.
Напомним, что в 7:25 было прервано движение трамвайного маршрута №11 у остановки "Стадион Авангард". Вагоны от Мирного переулка ходят только до ул. Осипова.