Саратовчанка завоевала Кубок России по спортивному ориентированию

2 Окт. 07:49 2018-10-02T07:50:00+03:00

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Саратовская спортсменка Ульяна Сухоловская стала победителем Кубка России по спортивному ориентированию. Как сообщили "КП-Саратов" в областном минспорта, турнир прошел с 27 сентября по 1 октября в Новосибирске.

Кубок России по спортивному ориентированию предполагал велокроссовые дисциплины.

Золотую медаль для Саратовской области завоевала спортсменка областного центра спортивной подготовки Ульяна Сухоловская , занимающаяся в спортшколе «Надежда Губернии».

Мастер спорта, продолжившая семейную династию, на длинной дистанции заняла 5 место.