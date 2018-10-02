Саратовчанка завоевала Кубок России по спортивному ориентированию
Турнир включал велокроссовые дисциплины
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Саратовская спортсменка Ульяна Сухоловская стала победителем Кубка России по спортивному ориентированию. Как сообщили "КП-Саратов" в областном минспорта, турнир прошел с 27 сентября по 1 октября в Новосибирске.
Кубок России по спортивному ориентированию предполагал велокроссовые дисциплины.
Золотую медаль для Саратовской области завоевала спортсменка областного центра спортивной подготовки Ульяна Сухоловская , занимающаяся в спортшколе «Надежда Губернии».
Мастер спорта, продолжившая семейную династию, на длинной дистанции заняла 5 место.