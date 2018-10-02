2018-10-02T07:50:00+03:00
Спорт

Саратовчанка завоевала Кубок России по спортивному ориентированию

Турнир включал велокроссовые дисциплины
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская спортсменка Ульяна Сухоловская стала победителем Кубка России по спортивному ориентированию. Как сообщили "КП-Саратов" в областном минспорта, турнир прошел с 27 сентября по 1 октября в Новосибирске.

Кубок России по спортивному ориентированию предполагал велокроссовые дисциплины.

Золотую медаль для Саратовской области завоевала спортсменка областного центра спортивной подготовки Ульяна Сухоловская , занимающаяся в спортшколе «Надежда Губернии».

Мастер спорта, продолжившая семейную династию, на длинной дистанции заняла 5 место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет