Саратовцы победили на Первенстве России по самбо

2 Окт. 07:44 2018-10-02T07:44:27+03:00

Денис Кольжанов будет представлять Россию на Первенстве мира в Сербии

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Саратовцы стали победителями и призерами Первенства России по самбо. Как сообщили "КП-Саратов" в минспорта области, с 26 по 30 сентября в подмосковном Раменском проходило Первенство России по самбо.

-Почти 700 сильнейших спортсменов страны из более 70 субъектов РФ съехались разыграть медали Первенства России, а также путевки на Первенство мира в Сербию,- отетили в минпорта, - В первый день соревнований золотую медаль в весовой категории до 55 кг завоевал воспитанник спортивной школы Балашова Денис Кольжанов .

Во второй день серебряную медаль в категории до 46 кг завоевал воспитанник спортшколы им. Ахмерова Ахмедов Ахмед.

Оба спортсмена включены в состав сборной команды России, а Денис Кольжанов будет представлять Россию на Первенстве мира в Сербии.