В поле у поселка Дубки задержали мужчину с марихуаной

2 Окт. 07:40 2018-10-02T07:40:38+03:00

На незаконном обороте наркотиков попался и житель в Аркадаке

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В Саратовской области 29 сентября полицейские поймали саратовца с марихуаной в поле у поселка Дубки. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД , днем на территории Саратовского района с марихуаной поймали 40-летнего жителя. У него нашли 70,9 грамма канабиса.

Так же на незаконном обороте наркотиков попался житель в Аркадаке. Вечером 27 сентября в квартире на улице Ленина правоохранители обнаружили 14,79 грамма марихуаны. Жилье принадлежало 28-летнему мужчине.

Наркотик изъяли.