В поле у поселка Дубки задержали мужчину с марихуаной
На незаконном обороте наркотиков попался и житель в Аркадаке
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В Саратовской области 29 сентября полицейские поймали саратовца с марихуаной в поле у поселка Дубки. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД , днем на территории Саратовского района с марихуаной поймали 40-летнего жителя. У него нашли 70,9 грамма канабиса.
Так же на незаконном обороте наркотиков попался житель в Аркадаке. Вечером 27 сентября в квартире на улице Ленина правоохранители обнаружили 14,79 грамма марихуаны. Жилье принадлежало 28-летнему мужчине.
Наркотик изъяли.