В Саратове Мирный переулок станет односторонним с этой недели

2 Окт. 07:29 2018-10-02T07:30:38+03:00

Решение воплотят в жизнь до 8 октября

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В Саратове Мирный переулок станет односторонним уже с этой недели. До 8 октября там введут одностороннее движение.

Как сообщили "КП-Саратов" в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, движение машин здесь будет в попутном трамваю направлении, в частности, от улицы Советской в сторону улицы Вавилова.

Напомним, что воплотить принятое решение в жизнь - ввести одностороннее движение в Мирном переулке было решено еще в начале сентября с целью увеличения пропускной способности данного участка дороги, в том числе сокращения времени простоя трамвайных вагонов на конечном пункте в Мирном переулке.