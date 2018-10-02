В Саратове более чем на сутки без холодной воды останутся Кировский и Ленинский районы

2 Окт. 07:24 2018-10-02T07:31:52+03:00

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Сегодня, 2 октября, саратовцев предупредили о массовом отключении воды

Как сообщили коммунальщики, в Саратове из-за подключения новых коммуникаций к действующим сетям более чем на сутки без холодной воды останутся Кировский и Ленинский районы.

В ООО "КВС" уточнили, что с 7 часов утра 3 октября до 13 часов 4 октября без воды останутся дома в поселках Солнечном, Северном, Елшанка, КБ, ВСО, Поливановка, Жасминном, Дачном, Соколовом, Нефтегорском, Латухино, Мирном, Семхоз, 1-я Гуселка, в микрорайонах 1 А, 6-й квартал, 5-й квартал, «Техстекло», 4-я Дачная, 5-я Дачная, 6-я Дачная, 7-я Дачная, 8-я Дачная, 9-я Дачная, 10-я Дачная.

Подачу ресурса остановят и дома в жилой застройки и промышленные предприятия по проспекту Строителей - Сокурскому тракту - Московскому шоссе - Песчано-Уметскому тракту - Вольскому тракту.

Обезвожены дома в населенных пунктах Саратовского района - с. Сторожевка, с. Малая Скатовка, х. Бартоломеевском.