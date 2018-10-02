2018-10-02T07:31:52+03:00
Общество

В Саратове более чем на сутки без холодной воды останутся Кировский и Ленинский районы

Саратовцев предупредили о массовом отключении воды
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 октября, саратовцев предупредили о массовом отключении воды

Как сообщили коммунальщики, в Саратове из-за подключения новых коммуникаций к действующим сетям более чем на сутки без холодной воды останутся Кировский и Ленинский районы.

В ООО "КВС" уточнили, что с 7 часов утра 3 октября до 13 часов 4 октября без воды останутся дома в поселках Солнечном, Северном, Елшанка, КБ, ВСО, Поливановка, Жасминном, Дачном, Соколовом, Нефтегорском, Латухино, Мирном, Семхоз, 1-я Гуселка, в микрорайонах 1 А, 6-й квартал, 5-й квартал, «Техстекло», 4-я Дачная, 5-я Дачная, 6-я Дачная, 7-я Дачная, 8-я Дачная, 9-я Дачная, 10-я Дачная.

Подачу ресурса остановят и дома в жилой застройки и промышленные предприятия по проспекту Строителей - Сокурскому тракту - Московскому шоссе - Песчано-Уметскому тракту - Вольскому тракту.

Обезвожены дома в населенных пунктах Саратовского района - с. Сторожевка, с. Малая Скатовка, х. Бартоломеевском.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет