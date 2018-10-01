Панков предложил провести отдельную встречу по проблемам ЖСК «Пять звезд»

1 Окт. 19:10 2018-10-01T19:10:29+03:00

Он сказал, что ситуация действительно непростая, надо всесторонне разобраться, почему возникли такие сложности с этим объектом

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После встречи с дольщиками ЖСК «Пять звезд», состоявшейся сегодня по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, депутат Госдумы Николай Панков предложил рассмотреть эту проблему на очередном заседании областной рабочей группы.

Уже сегодня этот вопрос был вынесен на рассмотрение. Инициативная группа дольщиков рассказала о проблемах с изменением вида разрешенного использования земельного участка, без чего они не могут продлить разрешение на строительство. Сейчас они добиваются своих прав в судебном порядке. Отсутствие разрешительных документов является единственным препятствием для достройки дома, так как у объекта неплохая экономика.

- Ситуация действительно непростая, надо всесторонне разобраться, почему возникли такие сложности с этим объектом. Может быть, мы знаем не все факты, и вопросы можно снять в досудебном порядке. Предлагаю провести отдельную встречу с участием представителей Росреестра, дольщиков, специалистов администрации, — сказал Николай Панков.

Планируется, что встреча состоится уже на этой неделе.