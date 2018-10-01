Губернатор Саратовской области сказал министру строительства выявить все проблемы

1 Окт. 19:04 2018-10-01T19:04:12+03:00

Валерий Радаев также рассказал, что проинформировал Виталия Мутко о том, чем они занимаются по всем группам дольщиков

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Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, на сегодняшнем совещании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков сказал, что полностью проинформировал Виталия Мутко о том, чем они занимаются по всем группам дольщиков.

- Попросил нас поддержать, потому что мы работаем и хотим совместно искать решения, потому что наших сил на все не хватит, есть очень сложные дома. Нам надо все свои проблемы и возможности выявить, чтобы не обсуждать по второму и третьему разам, к примеру, наличие компенсационных участков, — сообщил глава региона.

Он также сказал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрию Тепину расшифровать все до метра и представить.