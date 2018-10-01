Пожилые люди из Усть-Курдюма побывали на экскурсии в парке Победы

1 Окт. 18:22 2018-10-01T18:22:15+03:00

Юлия Литневская: Очень важно помнить и о ветеранах, и о пожилых людях не только в праздничные дни, а оказывать им внимание и помощь как можно чаще

Изменить размер текста: A A

Для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и пожилых людей, жителей поселка Усть-Курдюм Саратовского района области прошла выездная экскурсия в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в парк Победы.

Гости побывали на экскурсии в музеях боевой славы и боевой техники, в которых более 26 тыс. реликвий, знамен, наград, техники, предметов обмундирований, материалов о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры региона, коллекции о саратовцах, внесших огромный вклад в развитие экономики региона.

Экскурсанты поговорили с группой школьников из Волгограда, приехавших в музей в это же время. Говорили о личных воспоминаниях, о том, что для них эта память.

- Беречь память о победе, личном горе буквально каждой семьи в нашей стране — это одна из основ гражданского общества. Очень приятно, что молодое поколение из Саратова и других городов посещает наш музей боевой славы не только в День победы, а буквально круглый год, — сказал координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» по Саратовской району области Антон Степнов.

- Очень важно помнить и о ветеранах, и о пожилых людях не только в праздничные дни, а оказывать им внимание и помощь как можно чаще, быть ближе и добрее, — продолжила региональный руководитель проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.