Метеорологи обещали в Саратове заморозки на почве
Ночь должна пройти без существенных осадков
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В Саратовской области предстоящей ночью 2 октября ожидаются заморозки на почве.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС со ссылкой на местных синоптиков, температура воздуха может опуститься до 4 градусов ниже нуля, а в Саратове - до минус одного градуса.
Ночь должна пройти без существенных осадков.
А во второй половине вторника местами в Правобережье возможен небольшой дождь.
Температура в светлое время суток сильно не изменится.