Метеорологи обещали в Саратове заморозки на почве

1 Окт. 18:00 2018-10-01T18:00:42+03:00

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В Саратовской области предстоящей ночью 2 октября ожидаются заморозки на почве.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС со ссылкой на местных синоптиков, температура воздуха может опуститься до 4 градусов ниже нуля, а в Саратове - до минус одного градуса.

Ночь должна пройти без существенных осадков.

А во второй половине вторника местами в Правобережье возможен небольшой дождь.

Температура в светлое время суток сильно не изменится.