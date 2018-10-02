В Саратове торжественно откроют Доску успеха молодежи
Ежегодно на доску достижений будут попадать 28 лучших школьников и студентов
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В Саратове сегодня, 2 октября, в сквере Первой учительницы торжественно откроют Доску успеха молодежи.
Как ообщили организаторы, инициатива принадлежит губернатору Валерию Радаеву.
Начнется мероприятие в 11.00. И ежегодно на доску достижений будут попадать 28 лучших школьников и студентов.
Лучших выберет специальная комиссия за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.