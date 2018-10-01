Губернатор Саратовской области Радаев предположил сговор конкурсных управляющих

1 Окт. 17:30 2018-10-01T17:31:10+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о возможном сговоре конкурсных управляющих.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на заседании рабочей группе по обманутым дольщикам 1 октября споры и долгое обсуждение вызвал вопрос работы конкурсных управляющих в связи с обеспечением безопасности и сохранности недостроенных домов.

Дольщики заявили, что конкурсные управляющие просто откажутся от работы с ними потому, что Россреестр направляет в суд материалы и грозит им ответственностью за необеспечение охраны объектов.

Конкурсные управляющие заявили, что они это делать не обязаны — охрана и обеспечение сохранности разные вещи. А для того, чтобы предупредить возможные несчастные случаи на стройках, нужна отдельная охрана, в виде сторожей, на что управляющие не имеют средств.

- По закону все правы, но это ведет только к ухудшению ситуации, — заметил губернатор Радаев. Он считает, что одновременные заявления со стороны всех управляющих о возможности остановить работу больше похожи на сговор. Тем не менее, он поручил спикеру областной думы Ивану Кузьмину уже завтра заняться этим вопросом и собрать совещание.