3 и 4 октября два района Саратова останутся без воды

1 Окт. 17:22 2018-10-01T17:22:59+03:00

Также ее отключат в Саратовском районе

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Два района Саратова останутся без воды. Это связано с предстоящим вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода, построенного в рамках инвестиционной программы, а также для подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», с 7 часов утра 3 октября до 13 часов 4 октября будет остановлена работа водопроводной подкачивающей насосной станции «Вольская», тем самым будет приостановлено холодное водоснабжение некоторых потребителей Ленинского, Кировского и Саратовского районов:

- пос. Солнечный, микрорайоны 1А, «6-й квартал», «5-й квартал», «Техстекло»; пос. Северный; пос. Елшанка; пос. КБ; пос. ВСО;

- жилая застройка и промышленные предприятия по пр. Строителей – Сокурскому тракту – Московскому шоссе – Песчано-Уметскому тракту – Вольскому тракту;

- микрорайоны «4-я Дачная», «5-я Дачная», «6-я Дачная», «7-я Дачная», «8-я Дачная», «9-я Дачная», «10-я Дачная»;

- пос. Поливановка; пос. Жасминный; пос. Дачный; пос. Соколовый; пос. Нефтегорский; пос. Латухино;

- пос. Мирный, пос. Семхоз, 1-я Гуселка;

- населенные пункты Саратовского района: с.Сторожевка, с.Малая Скатовка, х. Бартоломеевский.

ООО «КВС» обращается к руководителям управляющих организаций: в случае проведения в период планового отключения работ на собственных сетях, вам необходимо уведомить ООО «КВС» о проводимых мероприятиях и закончить ремонтные работы в срок до 19.00 среды, 3 октября.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.