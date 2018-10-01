В Самойловском районе торжественно отпраздновали 90-летие

1 Окт. 17:21 2018-10-01T17:21:45+03:00

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В Самойловском районе прошли мероприятия, посвященные 90-летию района. Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат областной думы Юлия Литневская приняла в них участие.

С юбилеем самойловцев также поздравили глава района Михаил Мельников, депутаты облдумы, почетный гражданин Самойловского района Тамара Тупикова и начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов.

Праздник проходил на трех площадках. Первая — кинотеатр «Нива», открывший свои двери после реконструкции. Там появился 3D-зал благодаря гранту, полученному в федеральном конкурсе по поддержке кинотеатров в малых населенных пунктах России.

Также была выставка «Улица мастеров» с работами умельцев края. Третья площадка — палатки с угощениями «Пан Вареник». Там предлагали блюда народов Самойловского района, а также различные лавки, в том числе и гостей из Калининского района. Они также подарили гостям праздника номера от вокального ансамбля и духового оркестра,

На главной сцене прошел большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов района.

- Самойловцы достойно отметили свой юбилей. Праздничная программа была очень насыщенной. Мне, как координатору проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», приятно отметить, что район занимает высокую позицию не только в таких показателях, как сбор урожая, формирование комфортной городской среды, но и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В региональном конкурсе школьных сочинений в рамках нашего проекта, первое место занял школьник Дмитрий Кузнецов из средней школы №1 Самойловки, — сказала Юлия Литневская.