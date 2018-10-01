Депутат Госдумы Алимова пока не взяла кураторство над проблемными домами

1 Окт. 17:16 2018-10-01T19:52:36+03:00

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На совещание по делам обманутых дольщиков, которое традиционно проходит в правительстве Саратовской области, первый раз появилась недавно избранный депутат Государственной думы Ольга Алимова.

Корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался у народной избранницы, готова ли она уже взять кураторство над какими-то проблемными домамами. На это Ольга Алимова заявила, что пока присматривается и какие-то конкретные объекты не взяла.

Она подчеркнула, что будет на стороне дольщиков, «а не власти, которые сначала допустила возникновение проблемы, а теперь с ней борется».

Ольгу Алимову на мероприятии тепло встретил депутат Госдумы Николай Панков, который постоянно присуствует на совещаниях. Представительница КПРФ Ольга Алимова разместилась между двумя женщинами-единороссами Татьяной Касаевой и Ольгой Баталиной.