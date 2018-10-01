В «домах Абасова» 238 квартир принадлежат аффилированным лицам
В правительстве Саратовской области проходит очередное совещание по проблемным домам.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» из зала заседаний, сегодня рассматриваются «дома Абасова».
В этих объектах обнаружено 238 квартир, которые в разных вариантах принадлежат напрямую или аффилированным лицам самого Алексея Абасова и его супруге Черновой. Об этом заявил мэр Саратова Михаил Исаев.
Все эти помещения оформлены на 32 различных субьекта — физических и юридических лиц.
Начал Исаев доклад с четырех домов на улице Зерновая, которые должно было построить ООО «Миал-Девелопмент». Здесь, как и у других объектов Абасова, продолжает устанавливаться разница между реальной ценой квартир и ценой продажи. Все эти деньги будут возвращаться в виде квартир в конкурсную массу. По словам Исаева, это приблизительно 70 млн рублей.
В настоящее время рассматривается вариант строительства одного дома, куда соберут всех реальных обманутых дольщиков из всех четырех, или достраиваться все будет с помощью выдачи потенциальному инвестору компенсационных участков. Сейчас информацию по объекту городская администрация обсуждает с застройщиком Леонидом Писным.
5 октября пройдет собрание всех пострадавших дольщиков на Зерновой, где примут решение о количестве создаваемых ЖСК.