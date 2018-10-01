2018-10-01T16:49:12+03:00
Общество

Ресторатор сети «Кембридж» положительно оценил фестиваль «Мраморное мясо» в Алгае

Он уверен, что такие мероприятия работают на имидж региона
Екатерина Семенова
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Глеб Кондрукевич, ресторатор, представитель сети ресторанов «Кембридж» в Саратовской области посетил фестиваль «Мраморное мясо» в Александрово-Гайском районе.

- Для нас, как для английского ресторана, в котором значительное внимание уделяется именно качественным и вкусным мясным блюдам, участие в любых мероприятиях, посвященных производству и поставкам мяса — безальтернативная задача. Только постоянно держа руку на пульсе рынка сельскохозяйственной продукции, можно обеспечить высокий уровень сервиса для посетителей, — заявил он.

Он отметил, что его сеть ресторанов придерживается высоких стандартов кухни, в том числе в плане свежести поставляемых к столу продуктов.

- Говядина от коров и быков свободного выпаса, которую предлагают фермеры Александрово-Гайского района Саратовской области, привлекательна тем, что может стать основой для блюд высокой кухни. Сегодня я ставлю перед собой задачу максимально познакомиться с имеющимися предложениями, узнать о потенциальных объемах поставок и логистике, чтобы иметь возможность проработать вопрос о целесообразности контрактов с алгайцами, — сообщил Глеб Кондрукевич.

При этом он отметил, что, несмотря на сугубо деловой характер визита, он с огромным удовольствием принял участие в ряде мероприятий фестиваля, поболел за участников шуточных конкурсов на поедание котлет — в общем, совместил приятное с полезным.

- Рад, что в Саратовской области уделяют внимание организации подобных событий, которые, безусловно, положительно работают на имидж региона и его экономику, а также оживляют отрасль производства сельхозпродукции и сферу общественного питания, — подчеркнул ресторатор.

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