Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области продолжает расти

2 Окт. 07:20 2018-10-02T07:20:40+03:00

Но все еще не достигла уровня эпидемии

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В Саратовской области за неделю с 23 сентября по 1 октября 11 950 тысяч человек заболели простудой. Именно столько случаев острых респираторных вирусных заболеваний выявил Роспотребнадзор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это ниже эпидемического уровня на 11,72%. При этом, неделей ранее было зарегистрировано 11 465 случаев ОРВИ.

По состоянию на 28 сентября от гриппа проведена вакцинация 431 484 человеку. Из них почти 100 тысяч детей.