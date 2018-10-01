ООО «КВС» завершает реконструкцию водопровода по ул. Чернышевского

1 Окт. 16:18 2018-10-01T16:18:13+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступило к завершающему этапу реконструкции водопровода по ул. Чернышевского на участке от ул. Октябрьская до Князевского Взвоза.

Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы предприятия.

Магистральный водопровод по ул. Чернышевского обеспечивает питьевой водой десятки тысяч жителей Волжского, Заводского, Октябрьского районов Саратова. Реконструкция водовода осуществляется методом санации. Полимерный материал затягивается в существующие коммуникации и в последствии затвердевает. Таким образом образуется новая труба в трубе, что позволяет минимизировать объем вскрышных работ, учитывая важность улицы Чернышевского в транспортном сообщении города. Кроме того, используемый метод позволяет существенно сократить объем финансовых затрат на подготовку проектно-сметной документации.

В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен новый участок коммуникаций протяженностью 110 метров. Материалы, используемые в ходе реконструкции полностью отвечают современным экологическим и техническим требованиям, а также гарантируют бесперебойное функционирование участка водосетей на срок не менее 50 лет.