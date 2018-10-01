На прием к саратовскому гордепу пришли жители трех районов

1 Окт. 15:55 2018-10-01T16:51:00+03:00

Люди хотели решить проблемы с детским садом, трудоустройством и просили юридическую консультацию

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В региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева депутат Саратовской гордумы, Герой РФ Александр Янклович провел 26 сентября прием граждан по личным вопросам.

На встречу пришли люди с Волжского, Октябрьского и Ленинского районов. Они просили о содействии в устройстве ребенка в детский сад, помощи в трудоустройстве и юридической консультации.

Первому человеку рассказали о формировании очереди в детский сад, второе обращение в стадии проработки.

Помимо этого, граждане также узнали, как оформить в собственность дома и земли, а также был составлен запрос по поводу невыплаты зарплаты одной из заявительниц.