На прием к саратовскому гордепу пришли жители трех районов
В региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева депутат Саратовской гордумы, Герой РФ Александр Янклович провел 26 сентября прием граждан по личным вопросам.
На встречу пришли люди с Волжского, Октябрьского и Ленинского районов. Они просили о содействии в устройстве ребенка в детский сад, помощи в трудоустройстве и юридической консультации.
Первому человеку рассказали о формировании очереди в детский сад, второе обращение в стадии проработки.
Помимо этого, граждане также узнали, как оформить в собственность дома и земли, а также был составлен запрос по поводу невыплаты зарплаты одной из заявительниц.