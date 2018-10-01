Одностороннее движение в Мирном переулке введут до 8 октября

1 Окт. 15:37 2018-10-01T15:45:03+03:00

Это должно уменьшить время простоя трамваев

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Администрация Саратова сообщает о введении одностороннего движения в Мирном переулке.

Машины на участке от Советской до Вавилова будут двигаться только в одну сторону, как и трамваи, напомнили «КП-Саратов» в мэрии.

Для увеличения пропускной способности участка дороги, а также снижения времени простоев трамваев принято решение реализовать проект до 8 октября.

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