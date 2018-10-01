Одностороннее движение в Мирном переулке введут до 8 октября
Это должно уменьшить время простоя трамваев
Схема движения
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Администрация Саратова сообщает о введении одностороннего движения в Мирном переулке.
Машины на участке от Советской до Вавилова будут двигаться только в одну сторону, как и трамваи, напомнили «КП-Саратов» в мэрии.
Для увеличения пропускной способности участка дороги, а также снижения времени простоев трамваев принято решение реализовать проект до 8 октября.
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