Николай Панков: К проектам, важным для людей, должно быть особое отношение

1 Окт. 15:15 2018-10-01T15:40:40+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков посетил стройплощадку многоквартирного дома в Елшанке.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 248 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

На стройплощадке состоялась очередная рабочая встреча с участием профильных структур администрации города и руководства подрядной организации. В настоящее время идет строительство жилых блок-секций дома, подготовка свайного поля под нежилые помещения.

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Николай Панков напомнил, что необходимо в сжатые сроки завершить «закрепление» будущих квартир за жильцами, исходя из их потребностей по метражу и количеству комнат. Был поднят вопрос и о том, что ответственными лицами до сих пор не решен вопрос по финансированию строительства поликлиники.

- К таким важным инфраструктурным проектам, какие реализуются для людей при поддержке спикера Госдумы, должно быть особое отношение. Работы идут в графике, но необходимы совсем другие темпы строительства, организация и технология, количество рабочих. Возможно, наша строительная индустрия утратила опыт возведения таких масштабных социальных объектов, но этот опыт надо восполнять. Учиться на опыте других регионов. На каждом этапе осуществлять грамотное планирование, эффективно использовать ресурсы, четко взаимодействовать с городской властью по вопросам коммуникаций, благоустройства. Чтобы люди в срок получили новые квартиры, которых очень ждут. Что касается строительства поликлиники, у города пока нет ясности с финансированием, с проектом. А решать эту проблему за счет инвестора будет неправильно. Нельзя и задерживать из-за этого строительство жилого объекта. Поэтому Вячеслав Володин и приглашает вас в Москву, для разъяснения всех вопросов по смете, — обратился к подрядчику и представителям городской администрации Николай Панков.