Панков: Спикер Госдумы поставил задачу по строительству качественного спортивного объекта

1 Окт. 14:56 2018-10-01T15:04:24+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков осмотрел площадку строящегося спорткомплекса открытого типа у гимназии №5 в Комсомольском поселке Саратова.

Это шестой из 14 спорткомплексов, которые будут построены в нашей области в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее такие объекты уже появились в Озинском, Романовском и Александрово-Гайском районах, у школы №27 в Балакове и у школы №39 в Саратове.

Ход работ депутат обсудил с представителями подрядной организации, администрации города и руководством гимназии. Завершается подготовка основания площадки, планируется начать установку спортивных снарядов. Здесь предусмотрено футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО, а также теннисный корт.

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Николай Панков подчеркнул, что спикер Госдумы поставил задачу по строительству качественного спортивного объекта. Поэтому укладку покрытия необходимо осуществлять только при благоприятных погодных условиях. Если температурный режим не будет соответствовать нормативам, ее необходимо перенести на будущий год. Депутат напомнил и о том, что необходимо обеспечить условия для посещения стадиона людьми с ограниченными возможностями.

- Администрация города держит на контроле подготовку территории, объем работы выполнен большой. К моменту, когда будут доставлены спортивные снаряды, площадка должна быть полностью готова к их установке. Спортсмены и жители поселка с нетерпением ждут появления спорткомплекса у одного из самых больших учебных учреждений района. Он будет востребован, как и спорткомплекс у соседней школы №39, также построенный в рамках проекта Вячеслава Володина. Люди отмечают, что Комсомольский поселок больше не является окраиной, так как здесь создаются комфортные условия для жизни и занятий спортом. Благодаря проектам спикера Госдумы, для жителей открылись новые, современные возможности, — считает Николай Панков.