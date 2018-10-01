2018-10-01T14:55:57+03:00
Происшествия

Директор балаковского ООО уклонился от уплаты налогов на 11 млн рублей

Он придумал включать в декларацию сведения о фиктивных сделках
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из местных ООО. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения ложных сведений.

- С 2015 по 2016 год руководитель компании, выполняющей строительно-монтажные работы для теплоснабжения, придумал включать в налоговую декларацию информацию о фиктивных сделках. Сумма задолженности, которую мужчина не выплатил, составила 11 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ региона.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки от налоговиков и полицейских.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, принимаются меры для возмещения бюджета. Расследование продолжается.

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