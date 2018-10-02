2018-10-02T05:59:38+03:00
Общество

В Саратовской области синоптики обещали дождливый и ветреный день

Ночью ожидаются заморозки на почве
Мария ГОШИНА
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На территории Саратовской области днем 2 октября ожидается относительно теплый день без существенных осадков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в большинстве районов губернии сохранится переменная облачность.

- Во второй половине дня местами в Правобережье вероятен небольшой дождь. Утром слабый туман, — уточнили в главке со ссылкой на прогноз синоптиков областного Гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3–8 м/с, к полудню ветер усилится до 5–10 м/с. Местами возможны порывы до 13 м/с.

Столбик термометра покажет днем от 13 до 18 градусов. Ночью ожидаются заморозки на почве.

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