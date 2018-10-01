2018-10-01T14:27:05+03:00
Общество

Прокуратура нашла ямы на дорогах в Озинках

Ведомство через суд обязало администрацию заняться ремонтом
Екатерина Семенова
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В Озинском районе Саратовской области прокуратура обнаружила некачественные дороги.

- Проведенная проверка установила, что полотно на улицах Лесная, 8 Марта и Пушкинская не соответствуют нормативам ГОСТ, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

На дорогах имеются ямы, выбоины, которые значительно больше допустимых. Как считает прокуратура, это затрудняет движение автомобилей, создает помехи и угрозы ДТП.

В связи с этим зампрокурора Озинского района направил в суд иск с требованием обязать администрацию отремонтировать дороги.

Суд счел, что нехватка средств в бюджете не освобождает от ответственности по ремонту дорог.

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