Прокуратура нашла ямы на дорогах в Озинках

1 Окт. 14:17 2018-10-01T14:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Озинском районе Саратовской области прокуратура обнаружила некачественные дороги.

- Проведенная проверка установила, что полотно на улицах Лесная, 8 Марта и Пушкинская не соответствуют нормативам ГОСТ, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

На дорогах имеются ямы, выбоины, которые значительно больше допустимых. Как считает прокуратура, это затрудняет движение автомобилей, создает помехи и угрозы ДТП.

В связи с этим зампрокурора Озинского района направил в суд иск с требованием обязать администрацию отремонтировать дороги.

Суд счел, что нехватка средств в бюджете не освобождает от ответственности по ремонту дорог.