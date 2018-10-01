2018-10-01T14:29:27+03:00
Происшествия

В Саратове осудили пенсионера МВД, избившего патрульных

Мужчина заплатит штраф за рукоприкладство
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове осудили пенсионера МВД.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, мужчине вынесли приговор за противоправные действия в отношении полицейских. По информации в суде, 5 июня этого года двое сотрудников линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в районе набережной Космонавтов в Саратове заметили лежащего на земле мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения.

- Сотрудники полиции, находившиеся при исполнении, представились, предъявили служебные удостоверения и попросили гражданина пройти с ними для составления административного протокола, — уточнили в прокуратуре.

47-летний пенсионер органов внутренних дел, не желая быть привлеченным к ответственности, стал публично в присутствии прохожих оскорблять сотрудников полиции, а когда его доставили в дежурную часть — схватил одного из стражей порядка за форменную одежду, порвал ее и нанес стражу порядка не менее трех ударов ногой.

Пенсионер раскаялся и попросил снисхождения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Саратовской транспортной прокуратуры согласился на штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет