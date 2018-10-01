В Саратове осудили пенсионера МВД, избившего патрульных

1 Окт. 14:03 2018-10-01T14:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове осудили пенсионера МВД.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, мужчине вынесли приговор за противоправные действия в отношении полицейских. По информации в суде, 5 июня этого года двое сотрудников линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в районе набережной Космонавтов в Саратове заметили лежащего на земле мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения.

- Сотрудники полиции, находившиеся при исполнении, представились, предъявили служебные удостоверения и попросили гражданина пройти с ними для составления административного протокола, — уточнили в прокуратуре.

47-летний пенсионер органов внутренних дел, не желая быть привлеченным к ответственности, стал публично в присутствии прохожих оскорблять сотрудников полиции, а когда его доставили в дежурную часть — схватил одного из стражей порядка за форменную одежду, порвал ее и нанес стражу порядка не менее трех ударов ногой.

Пенсионер раскаялся и попросил снисхождения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Саратовской транспортной прокуратуры согласился на штраф.