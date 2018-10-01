В Саратове мужчина ударил ножом сожительницу

1 Окт. 15:24 2018-10-01T15:24:27+03:00

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В Саратове 30 сентября в больницу с ножевой раной попала женщина.

Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пострадавшую привезли в городскую клиническую больницу в 20:00 из своей квартиры дома по проспекту Энтузиастов.

Врачи поставили диагноз: проникающее ножевое ранение грудной клетки.

52-летняя женщина рассказала полицейским, что 30 сентября в 18:00 телесные повреждения ей нанес сожитель.

57-летний мужчина проживает там же, ранее он не судим.

Нападавшего задержали сотрудники ППС. У него отобрали нож. Возбуждено уголовное дело.