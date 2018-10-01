2018-10-01T14:33:21+03:00
Недвижимость

Регоператор обеспечил безопасную обработку и захоронение более 10 тыс. тонн ТКО из Ленинского района

Весь мусор поступает на перегрузочную станцию в Елшанке
Екатерина Семенова
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Региональный оператор Саратовской области обеспечивает не только вывоз ТКО с улиц населенных пунктов, но и экологически безопасные обработку и захоронение всего массива мусора. Лидером по количеству вновь образованного мусора, прошедшего экологически безопасные обработку и захоронение, стал Ленинский район Саратова.

В целях обеспечения качественного оказания услуги, весь образующийся массив ТКО из района поступает на мусороперегрузочную станцию в Елшанке. За период с 12 августа по 30 сентября мусоровывозящие компании доставили на нее 10 233 тонны мусора. Объемы поступлений связаны с количеством проживающих в самом крупном районе города, а также наличием ряда крупных предприятий.

- Важно отметить, что вывоз мусора в Ленинском районе осуществляют только местные мусоровывозящие компании. При этом у нас есть полная уверенность, что территориальная схема обращения с отходами ими соблюдается полностью, и весь мусор попадает в конечном итоге в энгельсский «Экотехнопарк» на обработку, — сообщил директор Регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

Новая коммунальная инфраструктура по обращению с ТКО, построенная в Саратовской области АО «Управление отходами», на практике подтвердила свою производительность. Концессионные предприятия обеспечивают качественную и высокотехнологичную обработку всего массива ТКО, поступающего с 12 августа. Весь массив вновь образуемых отходов с МПС Саратова направляется на энгельсский мусороперерабатывающий комплекс.

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Как отмечает Регоператор, его работа позволила обеспечить фактическую реализацию Территориальной схемы обращения с коммунальными отходами Саратовской области. Становится прозрачной деятельность мусоровывозящих компаний, что позволило «обелить» имеющиеся «мусорные потоки».

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