В 1-й городской клинической больнице коротнула проводка
В Саратове сегодня около полудня, 1 октября, пожарные выдвинулись по тревоге в горбольницу №1.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в 11:37 в дежурную часть поступил сигнал о задымлении в 1-й городской клинической больнице. Возгорание случилось в корпусе на улице Хользунова, 19.
- Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2, — отметили в главке. — По прибытию первых расчетов было установлено, что в здании произошло короткое замыкание. Пожар возник в гардеробной терапевтического корпуса. Угрозы распространения огня не было.
В 11:43 пожарным дали отбой. Эвакуация людей не проводилась.
Пострадавших и погибших нет.