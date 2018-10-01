2018-10-01T13:58:02+03:00
Происшествия

В 1-й городской клинической больнице коротнула проводка

Пострадавших и погибших нет
Мария ГОШИНА
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В Саратове сегодня около полудня, 1 октября, пожарные выдвинулись по тревоге в горбольницу №1.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в 11:37 в дежурную часть поступил сигнал о задымлении в 1-й городской клинической больнице. Возгорание случилось в корпусе на улице Хользунова, 19.

- Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2, — отметили в главке. — По прибытию первых расчетов было установлено, что в здании произошло короткое замыкание. Пожар возник в гардеробной терапевтического корпуса. Угрозы распространения огня не было.

В 11:43 пожарным дали отбой. Эвакуация людей не проводилась.

Пострадавших и погибших нет.

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