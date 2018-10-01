Чиновницу Роспотребнадзора будут судить за ложный акт проверки детсада в Аткарске
Женщина «не заметила» нарушения санитарно-эпидемиологических норм
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В Аткарске Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела по факту служебного подлога.
- Дело возбуждено в отношении 55-летней сотрудницы Роспотребнадзора области, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Следствие пришло к выводу, что 12 апреля специалист территориального отдела Роспотребнадзора проверяла деятельность детского садика в Аткарске. Она составила акт, что нарушения санитарно-эпидемиологических норм отсутствуют.
В ходе расследования женщина полностью признала вину. Следствие подало в суд ходатайство о назначении обвиняемой штрафа.